البيت الأبيض: ترامب فوجئ بالغارات الإسرائيلية على سوريا

شفق نيوز- واشنطن

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يكن على علم مسبق بالغارات الإسرائيلية على سوريا.

وقالت إن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "الرئيس ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع نتنياهو لكنه فوجئ بقصف سوريا والكنيسة في غزة".

وأضافت أن "ترامب يدعم مبعوثه توم باراك الذي يقوم بعمل رائع في سوريا".

وذكرت ليفيت أن وزير الخارجية ماركو روبيو تدخل لخفض التصعيد في سوريا.

وتتطابق تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض مع حديث سابق أدلت به مصادر أمريكية رفيعة، لموقع "أكسيوس"، أمس الأحد، قالوا فيه إن قصف كنيسة في غزة هذا الأسبوع، دفع بالرئيس ترامب إلى الاتصال بنتنياهو وطلب منه توضيح الموقف.

ووصفت المصادر الرفيعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "تصرف كالمجنون. يقصف كل شيء طوال الوقت. هذا قد يُقوّض ما يحاول ترامب فعله".