البيت الأبيض: المؤشرات الاقتصادية إيجابية وسنطلق خطة "الرعاية الصحية العظمى"

شفق نيوز- واشنطن

وصف البيت الأبيض، اليوم الخميس، المؤشرات الاقتصادية بالإيجابية للغاية، فيما كشف عن إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة جديدة لإصلاح النظام الصحي تحت اسم "خطة الرعاية الصحية العظمى".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، لاستعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية إنها "إيجابية للغاية"، معلنة عن تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترمب الجديدة لإصلاح النظام الصحي تحت اسم "خطة الرعاية الصحية العظمى".

وكشفت ليفيت عن إطلاق الرئيس ترمب لـ "خطة الرعاية الصحية العظمى"، مؤكدة أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد نجاح الصيغة الاقتصادية للرئيس ترمب القائمة على "التجارة العادلة القوية، وهيمنة الطاقة، والتنظيم القوي".

وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.4%، وهو أقل بشكل ملحوظ من نسبة 3% التي سُجلت خلال إدارة بايدن، مع استمرار ارتفاع الأجور مما يعزز القوة الشرائية للأميركيين.

إعفاءات ضريبية وانتعاش في الطاقة

وفي الملف الضريبي، بشرت ليفيت الأميركيين بموسم استرداد ضريبي قد يكون "قياسياً" خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى سياسات ترمب المتمثلة في إلغاء الضرائب على الإكراميات، والعمل الإضافي، والضمان الاجتماعي، وتثبيت تخفيضات عام 2017 الضريبية. وقدرت أن دافع الضرائب الأميركي العادي قد يتوقع عائداً إضافياً يصل إلى ألف دولار.

خطة الرعاية الصحية العظمى

المتحدثة باسم البيت الأبيض كشفت عن إطلاق الرئيس ترمب لـ "خطة الرعاية الصحية العظمى"، والتي تهدف لخفض التكاليف عبر أربع ركائز أساسية.

ووفقاً للمتحدثة فأن الركائز الأربع، تتمثل بخفض دائم لأسعار الأدوية: عبر تقنين مبادرة "الدولة الأولى بالرعاية" لضمان حصول الأميركيين على نفس الأسعار المنخفضة المتاحة دولياً، وزيادة الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

وتتضمن الركائز، وقف دعم شركات التأمين الكبرى: توجيه الأموال مباشرة للمواطنين المؤهلين ليختاروا خططهم التأمينية بأنفسهم، والشفافية القصوى في الأسعار: إلزام مقدمي الخدمات الصحية الذين يقبلون "ميديكير" و"ميديكيد" بإعلان أسعارهم بوضوح لتجنب الفواتير الطبية المفاجئة.

كما تتضمن مساءلة شركات التأمين: إلزام الشركات بنشر مقارنات للأسعار والتغطية بلغة مبسطة على مواقعهم الإلكترونية.