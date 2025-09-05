"البنتاغون" يوجّه إنذاراً لفنزويلا: لا تمسّوا عملياتنا في الكاريبي

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وزارة الدفاع الأميركية، يوم الجمعة، عن تحليق طائرتين عسكريتين فنزويليتين فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية في المياه الدولية.

وذكر "البنتاغون"، في منشور على منصة "إكس"، أنه "ننصح بشدّة الكارتل الذي يدير فنزويلا بعدم القيام بأيّ محاولة أخرى لعرقلة أو ردع أو التدخّل في عمليات مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب التي ينفّذها الجيش الأميركي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأميركية هاجمت في البحر الكاريبي قارباً محمّلاً بالمخدّرات أبحر من فنزويلا متّجها إلى الولايات المتّحدة.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي بإدارة شبكة لتهريب المخدرات، وقد ضاعفت مؤخرا مكافأة وضعتها لإلقاء القبض عليه إلى 50 مليون دولار.