الامارات وقطر تستأنفان علاقاتهما والبداية عبر فتح السفارتين

شفق نيوز/ اتفقت قطر والإمارات على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما مجدداً، وذلك باستئناف سفارتَي البلدين العمل اعتباراً من اليوم، بعد قطيعة بينهما منذ الأزمة الخليجية عام 2017، والتي انتهت باتفاق العلا في يناير/كانون الثاني 2021، حسبما أعلن البلدان في بيان مشترك.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن وزيري خارجية قطر والإمارات، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشيخ عبد الله بن زايد، أجريا اتصالاً هاتفياً مع إعادة فتح السفارتين اليوم الإثنين.

كما أكد الجانبان "أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين"، حسب البيان.

وفي عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر بسبب اتهامات بأنها تدعم "الإرهاب" وأنها عززت علاقاتها مع إيران، ونفت الدوحة الاتهامات.

وبدأت الرياض والقاهرة إعادة تعيين سفيرين لدى الدوحة في عام 2021 بعد اتفاق بقيادة السعودية لإنهاء الخلاف، لكن التقارب مع الإمارات والبحرين استغرق وقتاً أطول، رغم أن الرئيسين الإماراتي والقطري تبادلا الزيارات خلال فترة سابقة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، استأنفت قطر والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين بحثت الخلافات بين البلدين، ومن بينها الحدود البحرية.

كما تأتي الخطوة بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد استقرار منطقة الخليج، وأدى إلى تأجيج الحرب في اليمن.