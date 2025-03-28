الاتحاد الأوروبي يعتزم الرد على رسوم ترامب بإجراءات ضد التكنولوجيا الأمريكية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن عزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى، كرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن "الاتحاد الأوروبي يتمتع بصلاحيات واسعة لتعليق حقوق الملكية الفكرية واستبعاد الشركات من عقود المشتريات العامة".

ولفتت المصادر إلى أن "توفير الخدمات هو نقطة الضعف لدى الولايات المتحدة. وأن أوروبا بحاجة إلى الرد على الإجراءات الأمريكية، فهذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق".

وقد تشمل التدابير المضادة "قيوداً على الملكية الفكرية لشركات التكنولوجيا العملاقة" وحظراً على الدول الأعضاء من الحصول على عقود حكومية لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "Starlink" التابعة لإيلون ماسك.

وأعلن ترامب أمس الأول الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتباراً من الأسبوع الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.

كما هدد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا، بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقاً مما كان مقرراً في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.