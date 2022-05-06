اعتقال سائح سويدي في إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سويدية باعتقال سائح سويدي أثناء مغادرته طهران، وذلك بعد أسبوع من تحذير السويد لمواطنيها من السفر إلى إيران.

وتزامن هذا الاعتقال مع دخول محكمة ستوكهولم السويدية في مرحلة الحكم على حميد نوري المتهم بقتل سجناء سياسيين عام 1988.

وبحسب وسائل إعلام سويدية، أكدت حكومة السويد اعتقال مواطنها في إيران وتتابع حالته. والمواطن السويدي الموقوف في إيران يبلغ من العمر نحو 30 عاما.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، عقب المحاكمة الأخيرة لحميد نوري، أحد المتهمين في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في محكمة ستوكهولم، أن إعدام أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المسجون في إيران، علی جدول الأعمال.

وقد سافر أحمد رضا جلالي الطبيب والباحث الإيراني السويدي إلى إيران في مايو 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز. ولكن بعد حضور مؤتمرات علمية، تم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام.

ووصفت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، التقارير المتعلقة بإعدام محتمل لأحمد رضا جلالي بأنها "مقلقة للغاية" وقالت إنها على اتصال بإيران في هذا الصدد.

وكثّف المسؤولون الإيرانيون في الأيام الأخيرة لمحاكمة نوري، ضغوطهم على الحكومة السويدية للإفراج عن حميد نوري، حيث من المقرر أن تعلن المحكمة الحكم الصادر ضده في 14 يوليو.

وفي الأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية السويدية المواطنين السويديين بالامتناع عن السفر إلى إيران دون داع، مشيرة إلى تزايد استياء المسؤولين الإيرانيين من محاكمة حميد نوري في ستوكهولم.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي في طهران قبل أربعة أيام للاحتجاج على محاكمة حميد نوري، كما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السويدية يوم الأربعاء: تعتبر إيران اعتقال ومحاكمة حميد نوري غير قانوني وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

وقد طالب المدعي العام بمحكمة ستوكهولم السويدية بإصدار أشد حكم بحق حميد نوري، أي السجن المؤبد، وأعلن رئيس المحكمة في الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن حكم محكمة ستوكهولم لحميد نوري سيصدر بحلول 14 يوليو.