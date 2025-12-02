اعتقال الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي بتهم فساد

شفق نيوز- روما

أفادت مصادر إعلامية إيطالية، يوم الثلاثاء، بإيقاف السلطات القضائية الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، فيديريكا موغيريني، ضمن تحقيق جنائي بتهم احتيال مالي.

وأعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات تفتيش في مقر السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومبانٍ تابعة لكلية أوروبا في مدينة بروج.

وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم موغيريني، ووفقاً لتقارير إعلامية أوروبية، فإن موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السابقة، محتجزة حالياً لدى الشرطة.

ويركز التحقيق على شبهات مرتبطة بالمحسوبية ومنافسة غير عادلة ومنح صفقات عامة بشكل مشبوه وفساد وتضارب مصالح وانتهاك السر المهني.

وتعود الوقائع المزعومة إلى الفترة بين عامي 2021 و 2022، وتقترن بتزويد خدمة دبلوماسية لبرنامج تدريبي مدته تسعة أشهر مخصص للدبلوماسيين الأوروبيين المستقبليين عبر الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لكلية أوروبا.

وقبل تنفيذ الإجراءات الأمنية والاعتقالات، طلب مكتب المدعي العام رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم وهو ما جرى بالموافقة دون الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن عمليات التفتيش شملت مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد في بروكسل وعدداً من مباني كلية أوروبا في بروج، مؤكدة أن من بين المعتقلين موغيريني.