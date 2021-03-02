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اشتباكات بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة بريف عين عيسى

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-02T08:58:35+0000
اشتباكات بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة بريف عين عيسى

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة في ريف عين عيسى شمال سوريا.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الحكومة السورية قصفت نقاط الفصائل المعارضة بالقرب من صوامع شركراك في الريف الشرقي لناحية عين عيسى بعشرات قذائف الهاون والمدفعية صباح اليوم".

وأضاف أن "فصائل المعارضة ردت بقصف مماثل وتوسعت المواجهات لتندلع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الطرفين".

وتنتشر نقاط عسكرية لقوات الجيش الحكومي السوري إلى جانب نقاط مراقبة مشتركة مع القوات الروسية في محيط عين عيسى فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المدينة.

وشهدت بلدة عين عيسى وريفها مطلع العام الحالي هجمات عنيفة وقصفاً مكثفاً من قبل الفصائل الموالية لتركيا بالتزامن مع مطالب روسيا لقوات سوريا الديمقراطية بتسليم المنطقة للحكومة السورية والقوات الروسية مقابل وقف التهديدات التركية باجتياح عين عيسى.

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