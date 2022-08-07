اسرائيل وافقت والفلسطينيون بعد.. "هدنة مصرية" لإيقاف نزاع الصواريخ في غزة

شفق نيوز/ قال مصدر أمني مصري، إن وسطاء مصريين اقترحوا "هدنة" في غزة تدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد (19:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة رويترز، أن "إسرائيل وافقت بينما لا تزال القاهرة تسعى للحصول على رد الفلسطينيين".

ولم يصدر بعد تأكيد من إسرائيل أو حركة الجهاد الإسلامي على المقترح.

وبهذا الشأن نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر قولها، إنه "من المرجح أن تعلن مصر بيانا يدعو لوقف إطلاق النار بحلول الساعة 8 مساء اليوم".

وأضافت المصادر أن "الإعلان يتضمن التزاما مصريا بمتابعة ملف الأسرى وخاصة الأسيرين السعدي وعواودة". ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله "إنهم يتجهون نحو إعلان لوقف إطلاق النار".

وأمس السبت نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن وفدا من المخابرات المصرية وصل إسرائيل على أن يتوجه لاحقا إلى غزة من أجل التهدئة، في ظل الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي دخل يومه الثالث، في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "الكلمة الآن فقط للميدان".

وقال المصدر إن "وفد المخابرات المصرية يقوده اللواء أحمد عبد الخالق، وإنه يأمل في التوصل لوقف لإطلاق النار لمدة يوم من أجل إجراء المحادثات".

وفي إطار التحركات الدبلوماسية أيضا، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية وجود اتصالات مع مصر من أجل وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة بعد ظهر اليوم. كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن "هناك اتصالات لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية".

وكانت مصادر في القاهرة أكدت أن "وفدا من حركة الجهاد الإسلامي سيزور مصر لإجراء محادثات، بيد أن تصريحات قياديين في الحركة استبعدت الخوض الآن في موضوع الوساطة قبل الرد المناسب على عمليات الاحتلال الأخيرة في غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 140 موقعا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، قائلا إن 580 صاروخا أطلقت من غزة منذ بدء العملية العسكرية حتى صباح اليوم الأحد.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 31 شهيدا، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وعدد الإصابات إلى 265 شخصا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، في وقت وصلت فيه صواريخ الفصائل الفلسطينية