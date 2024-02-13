اسرائيل تنشر فيديو يظهر شخصا من الخلف وتقول  إنه "السنوار"

شفق نيوز/ نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قال إنه لزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق.

وظهر في الفيديو شخص يمشي داخل النفق، وقد ظهر وجهه عندما أداره للخلف، ثم تتبعه سيدة وطفلة وصبيين ثم شخص يتبعهم ويظهر من الخلف وكأنه السنوار، فيما وضع الجيش علامة حوله قائلا إنه يحيى السنوار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الفيديو جرى تصويره في 10 أكتوبر.

דובר צה"ל מפרסם את התיעוד בו מופיע מנהיג חמאס יחיא סינוואר במנהרות בעזה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/QX8XtFc2go — גלצ (@GLZRadio) February 13, 2024

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت قناة إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي حصل على فيديو من نفق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، يظهر فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، برفقة زوجته".

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي تمكن من الحصول على شريط فيديو ليحيى السنوار، برفقة زوجته وأولاده داخل نفق بمدينة خان يونس"، موضحة أن الشريط يظهر فيه يحيى السنوار، وهو يتنقل برفقة عائلته من نفق إلى آخر ويرافقهم شخص آخر على معرفة ودراية جيدة بالنفق، مرجحة أن يكون أحد رجال الأمن التابعين لحركة حماس.

ولفتت القناة إلى أن شريط الفيديو يجري التحقق منه بواسطة كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) أيضا.

وتعرضت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لأعنف قصف وعمليات عسكرية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إثر بدء عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث شنت الطائرات الحربية والبوارج البحرية والمدفعية الإسرائيلية، غارات مكثفة ومتزامنة على منازل ومساجد في مدينة رفح، لتخلف عشرات القتلى ومئات الجرحى ودمارًا هائلًا خاصة في مخيم يبنا وسط المدينة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثر من 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.

وقد غادر زعيم حركة حماس المكان بعد أن أدرك أن مكان تواجده قد تم الكشف عنه وأن قوات الجيش الإسرائيلي تلاحقه.

وفي وقت سابق تدوالت وسائل إعلام إسرائيلية خبر الفيديو قالته فيه إن الفيديو وصل إلى الجيش الإسرائيلي عندما قامت قواته بفحص النفق الاستراتيجي، وعثرت على كاميرا أمنية فيه - حيث تم تسجيل السنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله، دون أن يبدو أنهم مصابون.

المصدر: سبوتنيك - سكاي نيوز - تويتر