اسرائيل تعرض 5 ملايين دولار مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها

شفق نيوز/ عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها من قطاع غزة.

كما وعد نتنياهو بأن أي شخص يساعد إسرائيل في تحرير الرهائن سيحصل على مساعدة في مغادرة القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال نتنياهو خلال زيارة قصيرة لقطاع غزة، وفقا لمكتبه "لأولئك الذين يريدون الخروج من هذا المأزق أقول: من يجلب لنا رهينة سيجد مخرجا منا له ولأسرته. وسنمنح أيضا 5 ملايين دولار مقابل كل رهينة".

وأضاف: "الخيار لكم، ولكن النتيجة واحدة: سوف نعيدهم جميعا"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت حركة حماس قد رفضت عرضا سابقا من هذا النوع ووصفته بأنه مهزلة، وقالت إن الرهائن المتبقين لن يتم إطلاق سراحهم إلا في إطار اتفاق لإنهاء الحرب ورفع الحصار وإعادة بناء القطاع.