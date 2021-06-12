سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استئناف المفاوضات النووية مع إيران في فيينا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-12T18:49:45+0000
استئناف المفاوضات النووية مع إيران في فيينا

شفق نيوز/ قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، إن الجولة السادسة من المفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بدأت اليوم السبت في فيينا.

وكتب أوليانوف في تغريدة: "افتتحت اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي المبرم مع إيران الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا. لقد أكد جميع المشاركين عزمهم على الوصول بالمفاوضات إلى نتيجة ناجحة. ونريد جميعا القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يترأس وفد طهران في المفاوضات، قال أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن "تواصل الأطراف مشاوراتها بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال للصفقة".

وتستضيف العاصمة النمساوية اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل المنصرم، وفي نهاية مايو الماضي بدأت الجولة الخامسة للمفاوضات.

related

اختتام اجتماعات فيينا بشأن نووي إيران وبدء مشاورات "صياغة" نص المسودة

Date: 2021-05-07 12:35:48
اختتام اجتماعات فيينا بشأن نووي إيران وبدء مشاورات "صياغة" نص المسودة

وسط "تفاؤل حذر".. فيينا تستضيف محادثات روسية-أميركية بشأن نووي إيران

Date: 2021-04-28 13:53:09
وسط "تفاؤل حذر".. فيينا تستضيف محادثات روسية-أميركية بشأن نووي إيران

إجراء محادثات مفصلة بين روسيا وأميركا بشأن نووي إيران

Date: 2021-04-29 11:37:04
إجراء محادثات مفصلة بين روسيا وأميركا بشأن نووي إيران

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن "قناعة تامة"  بإحياء نووي إيران مجددا

Date: 2021-05-19 15:29:37
الاتحاد الأوروبي يتحدث عن "قناعة تامة"  بإحياء نووي إيران مجددا

ماكرون برسالة شديدة اللهجة لإيران: تصرفوا بمسؤولية وكفوا عن انتهاكات الاتفاق النووي

Date: 2021-03-18 15:56:45
ماكرون برسالة شديدة اللهجة لإيران: تصرفوا بمسؤولية وكفوا عن انتهاكات الاتفاق النووي

الطاقة الذرية: إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة

Date: 2019-09-09 15:53:07
الطاقة الذرية: إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة

الإدارة الأميركية غير متفائلة بمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

Date: 2021-04-05 18:39:57
الإدارة الأميركية غير متفائلة بمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أميركا تحث إيران على عدم تقييد حرية مفتشيّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Date: 2021-02-17 20:56:32
أميركا تحث إيران على عدم تقييد حرية مفتشيّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية