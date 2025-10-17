استعداداً لمواجهة أميركا.. فنزويلا تحشد ملايين القوات والمليشيات المسلحة

شفق نيوز- كاراكاس

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، استعداد بلاده للقتال ضد الولايات المتحدة الأميركية، رغم أن جيشها يعاني من نقص التمويل وسوء التدريب.

وقال مادورو لحشد من أنصاره، إن "الشعب مستعد للقتال، مستعد للمعركة".

وأضاف أن "فنزويلا لن تُهان، فنزويلا لن ترضخ لأحد، ستواصل فنزويلا مسيرتها نحو السلام والوئام والاستقرار".

وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فقد حركت فنزويلا أمس الخميس قواتها إلى مواقعها على ساحل البحر الكاريبي، كما حشدت ميليشيا قوامها ملايين الجنود، في استعراض للتحدي ضد أكبر حشد عسكري أميركي في منطقة البحر الكاريبي منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أعلن مادورو، الاثنين، نشر 4.5 ملايين من رجال الميليشيات في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن "أي إمبراطورية لن تلمس أرض فنزويلا المقدسة"، بعد أن ضاعفت الولايات المتحدة المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله وزادت عدد القوات المبحرة حول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

في المقابل، نشرت الولايات المتحدة 7 سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك، في إطار عملية تقول إنّها تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات.