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اختطاف 20 أجنبيا من فندق في المكسيك

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-15T05:15:35+0000
اختطاف 20 أجنبيا من فندق في المكسيك

شفق نيوز/ قال مكتب المدعي العام في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط المكسيك إن مسلحين اقتحموا فندقا في الولاية يوم الثلاثاء وخطفوا نحو 20 أجنبيا يعتقد أن معظمهم من هايتي وفنزويلا.

ونهب المسلحون المبنى واستولوا علة سجل النزلاء، مما يجعل من الصعب تحديد هويات المختطفين من فندق سول إي لونا في مدينة ماتيوالا الواقعة على بعد حوالي 195 كيلومترا شمالي مدينة سان لويس بوتوسي عاصمة الولاية.

وقال أرتورو جارسا هيريرا المدعي العام للولاية في بيان "نحاول معرفة هوياتهم".

وأضاف جارسا أن السلطات فتحت تحقيقا وتحاول إنقاذ النزلاء.

ولم يوضح البيان ما إذا كان المخطوفون من المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة.

ويواجه العديد من المهاجرين مخاطر شديدة في طريقهم إلى الولايات المتحدة، إذ يتعرضون لعمليات خطف وابتزاز واغتصاب وربما قتل. كما يتم تجنيد بعضهم للعمل مع عصابات مخدرات تتصارع على طرق التهريب.

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