اختطاف مواطن سعودي في لبنان

شفق نيوز/أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الاثنين إنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس قضية "اختطاف" مواطن سعودي في بيروت.

وأضاف مولوي عبر حسابه على تويتر "ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا"، مؤكدا على أن سلطات البلاد تعمل "دائما وبيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان".

وأوضح وزير الداخلية أنه على "تواصل بأدق التفاصيل" مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد تعرض المواطن السعودي للاختطاف على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي.