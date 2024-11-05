احتجاجات في إسرائيل على إقالة وزير الدفاع من منصبه والأخير يعلق

شفق نيوز/ أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف غالانت، مساء اليوم الثلاثاء، بتعليق بعد أقل من ساعة إقالته من منصبه من قبل رئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو، فيما انطلقت تظاهرات احتجاجية على إقالة غالانت أمام منزل نتنياهو وسط تل أبيب.

وقال الوزير المقال في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائماً مهمة حياتي"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وفي إعلان مفاجئ، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.

وأكد نتنياهو أن هناك خلافات كثيرة ظهرت بينه وبين غالانت فيما يتعلق بالحرب التي تخوضها إسرائيل.

وقال إن "أزمة ثقة" نشأت تدريجيا بينه وبين غالانت ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب.

وعين نتنياهو يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع وجدعون ساعر وزيرا للخارجية.

وتأتي إقالة وزير الدفاع في وقت يخضع فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لتحقيقين بشأن تسريب وثائق وتزوير بروتوكولات.

وعيّن نتنياهو، وزير الخارجية يسرائيل كاتس محل غالانت وسلّم حقيبة الخارجية لرئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر.

فيما ذكرت وكالة "الأناضول" أن ردود الأفعال في إسرائيل تباينت على إقالة غالانت، فيما احتشد محتجون في شارع أيالون بتل أبيب، رفضاً لقرار نتنياهو.

ومشيداً بقرار نتنياهو، علق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عبر "إكس"، قائلاً "أهنئ رئيس الوزراء على قرار إقالة غالانت.. لقد أحسن بإزاحته من منصبه".

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد إن إقالة نتنياهو لوزير الدفاع في منتصف الحرب "عمل جنوني"، ودعا "جميع الإسرائيليين إلى الاحتجاج في الشوارع الليلة".

كما دعا رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان الإسرائيليين، عبر "إكس"، إلى النزول للشوارع احتجاجا على إقالة غالانت.

وانتقد رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس قرار الإقالة، معتبرا أن "السياسة (جاءت) على حساب الأمن القومي".

ونقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو لم تسمها، قالت صحيفة "هآرتس" إن "رئيس الوزراء يدرس إقالة قادة الجيش و(جهاز الأمن العام) "الشاباك".