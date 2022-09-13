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اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-13T07:17:31+0000
اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية، بأن باكو ويريفان اتفقتا على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة في نبأ لم يصدر تأكيد له عن مصادر أخرى: "بعد الإجراءات الجوابية التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي. وانتهك الجانب الأرمني هذا الاتفاق، ولكن من الساعة 09:15 دخل نظام وقف القتال حيز التنفيذ".

وفي وقت سابق صباح اليوم قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لم يطرأ عليه تغيرات كبيرة بحلول الساعة الثامنة صباحا، وتجري هناك معارك في بعض أجزاء المنطقة الحدودية، حيث "لا يتوقف العدو عن محاولة التقدم".

وقال الناطق باسم الدفاع الأرمنية أرام توروسيان: "يواصل العدو استخدام المدفعية وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل في اتجاه فاردينيز وسوتك وأرتانيش وإيشخاناسار وغوريس وكابان، مستهدفا البنى التحتية العسكرية والمدنية".

وصرح رئيس الجمعية الوطنية الأرمنية ألين سيمونيان بأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيصل إلى مقر البرلمان في الساعة 11 ليطلع النواب على تطورات الوضع على الحدود مع أذربيجان.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع الأرمنية تعرض أراضيها عند الحدود لقصف أذربيجاني بالمدفعية والطائرات المسيرة، وأكدت وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، في اشتباكات مسلحة وقعت منتصف ليلة الثلاثاء على الحدود.

من جهتها، أعلنت الدفاع الأذربيجانية وقوع اشتباكات على الحدود مع أرمينيا، أسفرت عن خسائر في صفوف قواتها، بينما اتهمت الخارجية الأذربيجانية يريفان بتنفيذ "أعمال تخريبية واسعة النطاق" على الحدود.

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