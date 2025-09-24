اتفاق روسي إيراني لإنشاء "محطات نووية صغيرة"

شفق نيوز- موسكو

أعلنت شركة "روساتوم"، الروسية، يوم الأربعاء، توقيع موسكو وطهران مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة بإيران.

وأشار بيان صادر عن الشركة الروسية إلى "توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي الوفدين، والتي تحدد خطوات ملموسة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في إيران".

وجاء التوقيع خلال زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إلى موسكو، حيث عقد اجتماعا مع مدير شركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف.

وأضاف البيان، أن "ليخاتشوف وإسلامي ناقشا خلال الاجتماع سير تنفيذ المشاريع الجارية بين البلدين، بالإضافة إلى جدول الأعمال المستقبلي للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

كما أوضح أن "الجانبين تطرقا إلى مستجدات المشاريع القائمة والخطوط العريضة للتعاون المستقبلي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

هذا وتنطلق غدا في موسكو فعاليات منتدى "أسبوع الذرة" الدولي، وسط مشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطاقة النووية السلمية وتطبيقاتها الصناعية والطبية.