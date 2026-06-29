"30 أيلول".. الحكومة العراقية تحدد آخر موعد لتسليم السلاح غير المرخص

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، أن 30 أيلول المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، مؤكدة أن أي سلاح يبقى بعد هذا التاريخ سيعد "غير منتظم".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الموعد المحدد لتسليم السلاح هو 30 أيلول، وهو الموعد الذي أقرته الحكومة.

وأضاف أن أي سلاح لا يُسلَّم بعد انتهاء المهلة المحددة سيُعد "سلاحاً غير منتظم".

وتتجه الحكومة العراقية إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة ضمن برنامجها الوزاري، حيث تضمن المنهاج الحكومي فقرة واضحة بهذا الشأن، مع تأكيد على تشكيل لجان وآليات زمنية لتنفيذه.

وتشير مصادر حكومية، لوكالة شفق نيوز، إلى وجود "مرونة" نسبية لدى بعض القوى والفصائل بعد مواقف سابقة متشددة، فيما يجري بحث خطوات تنظيم وتسليم السلاح بالتوازي مع تحركات سياسية واتفاقات داخل الإطار التنسيقي.

بالمقابل، تؤكد بعض الفصائل، وأبرزها "حركة النجباء" أن إجراءات الحصر تستهدف السلاح "غير المنضبط" الذي يسبب الفوضى، وليس ما تصفه بـ"سلاح المقاومة".