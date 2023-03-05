إيران تعلن استعدادها للتوصل لحلول مع العراق بشأن أزمة المياه

شفق نيوز/ أكد ممثل وزارة الخارجية الإيرانية في العراق علي صالح بور، يوم الأحد، أن بلاده على استعداد للتوصل لحلول مع العراق بشأن أزمة المياه.

وقال علي صالح بور، أثناء مشاركته حلقة نقاشية للملتقى الدولي الخاص بأزمة المياه في بغداد، إنه جاء للمساعدة في حل الأزمة المائية بين البلدين، والسعي لفهم التحديات بشكل أفضل".

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن "بلاده تسعى للعمل لحل مشاكل المياه من وجهة نظر غير سياسية والحفاظ على المصالح الإقليمية لكل من العراق وإيران".

ولفت علي صالح بور، إلى أن" وضع التغيرات المناخية على مستوى المياه والهواء خطير للغاية، وعلى المسؤولين في البلدين الانتباه لذلك".

من جهته، شدد وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، على وجوب إيجاد حلول مناسبة لأزمة المياه في بلاده مع الدول الإقليمية، مؤكدا أن "مثل هذه المؤتمرات الدولية توفر أرضية واسعة من الدراسات التي تحدد مشكلة المياه ووضع المعالجات المناسبة لها".

بدوره قال تحسين الموسوي خبير الزراعة والموارد المائية، إن الوضع المائي لنهري دجلة والفرات وضع مأساوي فبعد أربع سنوات من الجفاف استنفد خلالها النهران مخزونهما الاستراتيجي لافتا إلى أن هناك تهديدا لتسعين في المائة من الأراضي الزراعية بالتصحر، فضلا عن تصنيف منطقة الأهوار العراقية محمية دولية من قبل اليونسيف.

وأشار الموسوي إلى أن العراق لم يستخدم أوراق الضغط التي يمتلكها تجاه إيران وتركيا لتحسين وضعه المائي، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني مع تركيا ورقة ضغط مهمة لم يحسن العراق توظيفها كذلك التبادل التجاري مع إيران لم تستخدم بشكل جيد.

وأضاف الموسوي أن الضرر الأكبر مائيًا على العراق يأتي من تركيا أكثر من إيران كون المنابع الرئيسية لأنهار العراق من تركيا.