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إيران ترد على رسالة أمريكية تخص الهجمات الصاروخية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-06T08:04:07+0000
إيران ترد على رسالة أمريكية تخص الهجمات الصاروخية في العراق

شفق نيوز/ علقت الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء، على معلومات أفادت بإرسال واشنطن رسالة إلها عبر القنوات الدبلوماسية حول الغارات الأمريكية ضد أهداف لفصائل موالية لطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة "لطالما شددت إيران على أن لغة القوة والتهديد لن تكون ذات فائدة في إرساء الأمن في المنطقة"، موضحا أنه "يجب أن تدرك الولايات المتحدة أن التنمر لا يحقق أهدافها الإقليمية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تفاقم وضعها في غرب آسيا".

وأضاف خطيب زادة: "ليس لدى إيران نية للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والهجمات المتكررة والمعلنة من قبل الولايات المتحدة ضد مواقع القوات العراقية والسورية على الحدود بين البلدين، تهدف فقط لضرب الرادع الرئيسي لتنظيم "داعش"، وتقوية خلايا فلول هذا التنظيم الإرهابي".

وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول أميركي، أن الرئيس جو بايدن قرر اتباع سياسة عدم التسامح مع هجمات إيران، وسيرد على أي هجوم لميليشيات إيران في العراق.

وقال المسؤول الأميركي: “حذرنا إيران عبر قنوات دبلوماسية من دعم ميليشيات في العراق”.

كما أوضح في تصريحاته للصحيفة الأميركية أن “الرد على ميليشيات إيران في العراق للردع وليس للتصعيد”.

وأظهر قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأحد الماضي شن غارات جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا كيف تخطط الإدارة الأميركية للتعامل مع الهجمات على القوات والمنشآت الأميركية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي رفيع إن الولايات المتحدة سوف ترد بقوة على أي هجوم يستهدفها “حتى لو لم يُقتل أو يُصاب أي عسكري أميركي”، وفقاً لما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”.

واستهدفت الضربات الأميركية الثلاث التي نفذتها طائرات سلاح الجو يوم الأحد منشآت لتخزين الأسلحة تستخدمها كتائب حزب الله العراقية وكتائب سيد الشهداء العراقية، بحسب وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”. وردت الميليشيات يوم الاثنين بهجمات صاروخية على القوات الأميركية لكنها لم تسفر عن قتلى أو جرحى. بحسب الصحيفة الامريكية.

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