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يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر

Category: سیاسة

Date: 2021-10-28T09:15:13+0000
يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر

شفق نيوز/ أفاد مصدر من تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، يوم الخميس، عن تشكيل وفد من الإطار التنسيقي للقاء لجنة التفاوض التابعة للتيار الصدري لتهدئة الأوضاع وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مصدر في مكتب الحكيم لـوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك وفداً متمثلا بالإطار التنسيقي سيلتقي بلجنة التفاوض التابعة للتيار الصدري التي يترأسها حسن العذاري"، لافتا إلى أن "لقاء الوفد باللجنة سيكون خلال الأسبوع المقبل لتهدئة الأوضاع وحسم مسألة تشكيل الحكومة".

وأضاف إن "رئيس دولة القانون نوري المالكي أو من يمثله لن يكونوا بالوفد المشارك للقاء اللجنة الصدر على اعتبار إن الصدريين يرفضون الحوار مع المالكي أو من يمثلهم سواء بشأن الوضع الحالي أو تشكيل الحكومة المقبلة".

ويضم الإطار التنسيقي؛ كل من تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الذي يضم كل من عمار الحكيم وحيدر العبادي، فضلا عن قوى شيعية أخرى خاسرة في الانتخابات.

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