أول تعليق من تحالف "العزم" بعد اعتقال السامرائي: نثق بالقضاء ونرفض التسييس

شفق نيوز- بغداد

أكد تحالف "العزم" بزعامة مثنى السامرائي، مساء الأحد، ثقته بالقضاء العراقي وحرصه على التعاون لإظهار الحقائق وذلك بعد اعتقال زعيمه بتهم تتعلق بالفساد في العاصمة بغداد.

وذكر التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "يتابع الإجراءات الأخيرة المتعلقة برئيس التحالف مثنى السامرائي وعدد من نواب التحالف وقياداته، ويؤكد أهمية التعامل معها في إطار الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف".

وأكد "احترامه الكامل للقضاء العراقي وثقته بمؤسساته الدستورية، وحرصه على التعاون مع الجهات المختصة ضمن الأطر القانونية النافذة وبما يسهم في إظهار الحقائق وترسيخ العدالة، ويؤكد تحالف العزم في الوقت ذاته ثقته بالقضاء باعتباره صمام أمان العملية السياسية".

ودعا القوى السياسية ووسائل الإعلام والرأي العام إلى "تجنب استباق الإجراءات القضائية أو توظيفها في السجالات والمناكفات السياسية والإعلامية، والاحتكام إلى المبادئ الدستورية التي تكفل أدلة البراءة وضمانات التقاضي العادل، بما يحفظ هيبة الدولة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتها".

كما أكد التحالف أن "مثنى السامرائي عُرف طوال مسيرته السياسية بمواقفه الوطنية المعتدلة، وحرصه المستمر على تعزيز التفاهم والشراكة بين المكونات العراقية، ورفضه لخطابات الانقسام والاستقطاب والطائفية، وأن تحالف العزم كان على مدى السنوات الماضية جزءاً من الجهود الداعمة للاستقرار السياسي وتعزيز عمل مؤسسات الدولة وترسيخ المسار الديمقراطي".

وكانت قوات أمنية مشتركة في العاصمة العراقية بغداد، قد باشرت منذ فجر اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.