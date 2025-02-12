أول تعليق عراقي على إعلان زيارة الشيباني إلى بغداد

شفق نيوز/ نفت لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، علمها بدعوة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العراق.

وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة ليس لديها علم بدعوة الشيباني حتى لحظة ما صرح به الوزير"، مضيفاً أن "الزيارة وأن حدثت غير مرحب بها إذا كانت تحت ضغوط خارجية".

وتابع الموسوي: "أما إذا كانت تصب في مصلحة العراق وحدود البلد، والتفاهم مع الحكومة السورية حول مصير المغيبين العراقيين في مخيم الهول والبالغ عددهم عشرة الآلاف، من بينهم متواجدين في تلك السجون ومخاوف من استخداماتهم لأغراض أخرى فهي مرحب بها"، على حد قوله.

وتعتبر الزيارة التي أعلنها وزير الخارجية السوري اليوم في مؤتمر القمة العالمية بدبي هي الأولى للحكومة السورية الجديدة إلى العراق منذ سقوط نظام الأسد.

وكان مصدر حكومي أبلغ وكالة شفق نيوز في السابع من كانون الثاني يناير المنصرم عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني إلى العراق.

وأوضح المصدر، أن الزيارة ستتناول بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، دون ذكر تفاصيل دقيقة حول هذه الملفات.

وتشهد سوريا تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تدفق الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوها مع المحيط العربي.