وكيل السيستاني يحث الكورد على تجنب الخلافات

شفق نيوز/ دعا أحمد الصافي وكيل المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، اليوم الخميس، الأحزاب السياسية في اقليم كوردستان إلى إرساء ثقافة التعايش والتغلب على الخلافات، وذلك خلال استقباله وفد ديني من السليمانية.

وذكر الموقع الرسمي للعتبة العباسية، أن "السيد الصافي استقبل وفداً من محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، ضمّ الشيخ الدكتور أحمد مصطفى فيض الله رئيس مجلس لجنة الإفتاء في السليمانية وعضو لجنة إفتاء كوردستان، والدكتور عبد الفتاح حسين سليمان الأكاديمي، ورئيس منظّمة الراية البيضاء للتعايش السلمي، والدكتور كامران اورحمان مجيد الأستاذ في جامعة السليمانية، ورئيس قسم أصول الدين سابقاً".

ونقل عن وكيل المرجعية قوله: إنّ "هناك ضرورة ملحّة لإرساء التعايش السلمي، لما يضمّه إقليم كردستان العراق من تعدّدية وتنوّع ديني وطائفي وقومي".

كما دعا، إلى "تجنّب الخلافات وإبعادها عن الوصول إلى القواعد العامّة".