وزير المالية يلغي قرار بيع عقارات الدولة بعد موجة غضب

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بان وزير المالية العراقي علي علاوي الغى قراراً ببيع عقارات الدولة دون الإعلان عنها، والذي أثار موجة غضب برلمانية وشعبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "علاوي الغى كتاب تخويل مدير عام صلاحيات بيع وايجار وتثمين عقارات الدولة، دون اي إعلان رسمي عنها او عرضها في مزاد علني".

وتناقل ناشطون ومواقع اخبارية أمس الاحد، وثيقة صادرة عن وزير المالية العراقي الحالي علي علاوي، تظهر تخويله، مدير عام عقارات الدولة ببيع وايجار عقارات الدولة دون مزايدة علنية أو الاعلان عنها بالصحيفة الرسمية.

وأكدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، وجود صدمة في المجلس بشأن الكتاب الصادر عن وزير المالية علي علاوي، الذي يخص بيع عقارات الدولة.

وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الحالة تحصل للمرة الاولى في تاريخ العراق، مؤكدا ان هناك اعتراضا برلمانيا كبيرا على اعطاء هكذا صلاحيات والتي هي من صلاحيات الوزير حصراً، تعطى الى مدير عام.