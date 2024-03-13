وزير الخارجية التركي يجري زيارة الى بغداد غداً

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غد الخميس.

وقال مصدر حكومي عراقي لوكالة شفق نيوز، إن زيارة فيدان تأتي من أجل الترتيب الى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية الشهر الجاري.

وكان فلاح مصطفى كبير مستشاري رئيس اقليم كوردستان قد صرح في مطلع شهر آذار/مارس الجاري، بأنه من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد وكذلك اربيل بعد الانتخابات البلدية التركية، مردفا بالقول، إن: هذه الزيارة ستكون عاملا لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق بشكل عام وإقليم كوردستان خاصة.