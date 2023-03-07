وزيرة الخارجيَّة الألمانية تصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أعلن عنه المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وكان الصحاف قد اعلن يوم امس الاثنين؛ أن "بيربوك ستلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف الصحاف، أن "الوزيرة الألمانية ستجري مباحثات موسَّعة في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار".