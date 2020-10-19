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وثيقة .. إعفاء مسؤول محلي وتكليف بديل عنه في صلاح الدين

Category: سیاسة

Date: 2020-10-19T13:36:11+0000
وثيقة .. إعفاء مسؤول محلي وتكليف بديل عنه في صلاح الدين

شفق نيوز/ قرر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري، يوم الاثنين، إعفاء مدير ناحية "سليمان بيك" بناء على طلبه.

وجاء في امر اداري حصلت عليه وكالة شفق نيوز، موقع من الجبوري، أنه "بناء على الطلب المقدم من قبل طالب محمد مصطفى مدير ناحية سليمان بيك، والذي يروم فيه احالته على التقاعد حسب القرار الطبي الصادر من اللجان الطبية في دائرة صحة صلاح الدين بنسبة عجز (۷۰%) جراء العمليات الإرهابية و استنادا للصلاحية المخولة الينا كرئيس لجة غير مرتبطة بوزارة وعملا باحكام المادة (۳۹/ ثالث) من قانون

المحافظات رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰۸ المعدل تقرر مايلي إعفاء طالب محمد مصطفى، من مهام مدير ناحية سليمان بيك".

وبحسب الامر الاداري ذاته فأن تقرر تكليف احمد حسن محمد ) بمهام مدير الناحية اعلاه.

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