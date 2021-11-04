وثائق .. قاضٍ يرفع دعوى في بغداد لإلغاء نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ رفع المرشح عن تحالف العقد الوطني في الدائرة الاولى بمحافظة البصرة ماجد العبادي يوم الخميس دعوى قضائية أمام محكمة بداءة الكرخ ضد رئيس مجلس المفوضين أضافة لوظيفته بسبب الخروقات التي رافقة عملية الاقتراع.

وطالب العبادي بإبطال نتائج الانتخابات للأسباب الواردة في الدعوى ؛ وقد حددت المحكمة 23 من الشهر الجاري موعداً للمرافعة.

يُشار إلى أن المشتكي يعمل قاضياً سابقاً في محكمة استئناف البصرة .

وهددت ما يعرف باللجنة التحضيرية للتظاهراتِ والاعتصاماتِ الرافضةِ لنتائجِ الانتخاباتِ في العراق، في وقت سابق من اليوم الخميس، بالتصعيد في احتجاجها الذي تقوده عدة قوى شيعية بخلاف التيار الصدري.

ومنذ إعلان المفوضية العليا المستقلة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعربت أطراف شيعية تمتلك فصائل مسلحة رفضها لتلك النتائج، وبدأت تلوح بالتصعيد وتحريك جمهورها للنزول إلى الشارع وهو ما حدث فعلا بانطلاق تظاهرات في مناطق ومدن في العراق.

وحذر قادة سياسيون من مخاوف أن تأخذ مواقف الرفض مساراً آخر باعتبار أن الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات لديها المال والسلاح ويمكنها أن تؤزم الأوضاع وتشعل حرباً اهلية في العراق.

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.

أدناه الدعوى القضائية التي رفعها المرشح ماجد العبادي عن تحالف "العقد الوطني" بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: