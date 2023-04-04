وثائق .. إستقالة جماعية من حزب عراقي

شفق نيوز/ أعلن العشرات من أعضاء حزب "البيت الوطني" في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، استقالتهم من الحزب، عازيا أقدامهم على هذا القرار إلى عدة أسباب من بينها فقدان الحزب أهم المبادئ والأُسس الذي تشكل من أجله.

ويُعتبر حزب "البيت الوطني" العراقي من ابرز القوى السياسية التي انبثقت عن احتجاجات تشرين التي انطلقت شرارتها في العام 2019 ضد الأحزاب الحاكمة منذ العام 2003 ولغاية الآن.

ولكن سرعان ما بدأت الانشقاقات والانسحابات تضرب الحزب بسبب تبادل الاتهامات بين الامانة العامة للحزب والأعضاء، وكان آخرها استقالة 67 عضوا في محافظة بابل في نيسان/أبريل من العام 2022.

وأصدر الأعضاء المستقيلون وعددهم 121 عضوا بياناً أعلنوا فيه "فشل كل محاولات إصلاح الحزب" ليقرروا "الإستقالة والبراءة وإخلاء المسؤولية"، وأن قرارهم جاء للأسباب الواردة في نص البيان أدناه: