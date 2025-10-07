وثائق..  استبعاد سجاد سالم وغرامات تطال السوداني والمالكي وسند

شفق نيوز– بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، إصدار مجلس المفوضين قرارات جديدة تتضمن إلغاء المصادقة على ترشيح النائب سجاد سالم لعدم توافر شرط حسن السيرة والسلوك، مع إلغاء المصادقة على مرشح آخر واستبعاد مرشحة ثالثة.

ووفقاً لوثائق صادرة عن مجلس المفوضين في يومي السادس والسابع من شهر تشرين الأول الحالي، تم فرض غرامات بحق80 مرشحاً من بينهم رؤساء تحالفات، لمخالفتهم أنظمة الحملات الانتخابية في أكبر قائمة من الغرامات تصدر عن المجلس منذ بدء فرض الغرامات على المخالفين.

وتضمنت قائمة الغرامات، وقدرها 2 مليون عن كل مرشح، أسماء كل من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ومثنى السامري رئيس تحالف العزم، فضلاً عن قائمة طويلة من الأسماء البارزة، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 10 ملايين على النائب مصطفى سند.