سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واشنطن تعلن عن منحة 2 مليون دولار للأمن الغذائي العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-19T14:22:09+0000
واشنطن تعلن عن منحة 2 مليون دولار للأمن الغذائي العراقي

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عن منحة 2 مليون دولار للأمن الغذائي العراقي، وأخرى تقدر بـ8 ملايين دولار للاجئين العراقيين والسوريين في المخيمات.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانويسكي في تغريدة على موقع تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "متحمسون للإعلان عن منحة بقيمة 2 مليون دولار سيتم استثمارها من خلال (USAID) في الأعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة لدعم الأمن الغذائي للعراقيين".

وكشفت السفيرة عن تخصيص "(8) ملايين دولار من خلال (USAID Saves Lives) لتلبية الاحتياجات الغذائية الحرجة للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في المخيمات".

related

السفيرة الأمريكية تستهجن أحداث الأربعاء: أوقفوا العنف لبدء حوار شامل

Date: 2022-09-29 09:15:18
السفيرة الأمريكية تستهجن أحداث الأربعاء: أوقفوا العنف لبدء حوار شامل

الخارجية الإيرانية: كل من شارك باغتيال سليماني مسؤول جنائياً وقضائياً في أي بلد كان

Date: 2021-05-10 11:25:26
الخارجية الإيرانية: كل من شارك باغتيال سليماني مسؤول جنائياً وقضائياً في أي بلد كان

زعيم الفتح يشن هجوماً لاذعاً على مفوضية الانتخابات: التزوير لم يكن وليد الصدفة

Date: 2021-12-04 12:38:13
زعيم الفتح يشن هجوماً لاذعاً على مفوضية الانتخابات: التزوير لم يكن وليد الصدفة

المعتصمون في البرلمان يصدرون بيانهم الأول: سنعقد جلسة لاختيار الصدر حاكما للبلاد

Date: 2022-07-31 13:06:52
المعتصمون في البرلمان يصدرون بيانهم الأول: سنعقد جلسة لاختيار الصدر حاكما للبلاد

سياسي بارز: وفد العراق سيناقش في لندن "التطبيع" بين بغداد وتل أبيب

Date: 2020-10-19 08:32:10
سياسي بارز: وفد العراق سيناقش في لندن "التطبيع" بين بغداد وتل أبيب

قيادي شيعي: الدواعش الفارون من سجن "قسد" هدفهم النجف وكربلاء

Date: 2022-01-22 11:37:18
قيادي شيعي: الدواعش الفارون من سجن "قسد" هدفهم النجف وكربلاء

بيان من محتجي ساحة التحرير

Date: 2019-12-09 17:37:08
بيان من محتجي ساحة التحرير

كتلة الاتحاد الوطني: زيارة نيجيرفان بارزاني للسليمانية اذابت جليد الخلاف بين الحزبين

Date: 2022-05-27 10:42:03
كتلة الاتحاد الوطني: زيارة نيجيرفان بارزاني للسليمانية اذابت جليد الخلاف بين الحزبين