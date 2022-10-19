واشنطن تعلن عن منحة 2 مليون دولار للأمن الغذائي العراقي

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عن منحة 2 مليون دولار للأمن الغذائي العراقي، وأخرى تقدر بـ8 ملايين دولار للاجئين العراقيين والسوريين في المخيمات.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانويسكي في تغريدة على موقع تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "متحمسون للإعلان عن منحة بقيمة 2 مليون دولار سيتم استثمارها من خلال (USAID) في الأعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة لدعم الأمن الغذائي للعراقيين".

وكشفت السفيرة عن تخصيص "(8) ملايين دولار من خلال (USAID Saves Lives) لتلبية الاحتياجات الغذائية الحرجة للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في المخيمات".