واشنطن تعلق على إدانة ضابط بالحرس الثوري باغتيال "ترول" في بغداد

شفق نيوز / رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، بقرار القضاء العراقي، الإدانة والحكم على المتهمين بمقتل المواطن الأمريكي، ستيفن ترول، في بغداد.

وذكر مكتب المتحدث الرسمي ماثيو ميلر، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب فيما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول".

وأضاف: "من الضروري أن يواجه جميع المسؤولين عن هذا الاغتيال الوحشي المتعمد لـ(ترول) العدالة والمساءلة"، معربا عن أمله أن "يحقق هذا الحكم قدرًا من العدالة، إلى عائلة ترول".

وأصدر القضاء العراقي، أمس الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق ضابط برتبة نقيب في الحرس الثوري الإيراني و4 عراقيين، قتلوا مواطناً أمريكياً في بغداد، في تشرين الثاني 2022.

وبحسب معلومات وردت لوكالة شفق نيوز، فإن (محمد علي رضا) نقيب في الحرس الثوري الإيراني، ويعمل مستشاراً في أحد الأجهزة الأمنية العراقية ويقيم في مقر ضمن منطقة الجادرية، بالعاصمة بغداد.