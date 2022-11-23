واشنطن تدين الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان وتدعو طهران لكف عنفها

شفق نيوز / اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان، "مميتة"، فيما دعت إيران إلى الكف عن التهديدات والعنف.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إيران تواصل انتهاكات وحدة الأراضي العراقية من خلال الهجمات المميتة التي نفذت ضد إقليم كوردستان".

وأضافت الوزارة، أن "الولايات المتحدة تدين بشدة هذه الانتهاكات المتكررة وغير المسؤولة لوحدة الأراضي العراقية"، داعية إيران إلى "الكف عن القيام بالمزيد من التهديدات والعنف".

وكانت مصادر أمنية، كشفت لوكالة شفق نيوز، فجر الاثنين، تعرض العاصمة أربيل وقضاء كويسنجق لقصف صاروخي استهدف مقار أحزاب معارضة، ومخيماً للاجئين الإيرانيين.