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واشنطن تعلق على القصف التركي: يجب احترام سيادة العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-07-20T19:09:37+0000
واشنطن تعلق على القصف التركي: يجب احترام سيادة العراق

شفق نيوز/ علقت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاربعاء، على القصف التركي الذي استهدف سياحا في دهوك، مشددة على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.  

وقال متحدث باسم، الخارجية الأميركية، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "أطلعنا على تقارير عن قصف أسفر عن قتلى وجرحى في دهوك بالعراق".

وأضاف المتحدث أن "العمل العسكري في العراق ينبغي أن يحترم سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وقصفت المدفعية التركية، اليوم، مصيف "برخ" في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.

وفي وقت سابق، انتشرت قوة أمنية حول مبنى مكتب منح الفيزا التركية في العاصمة بغداد، تحسباً لأي ردود فعل غاضبة احتجاجاً على القصف التركي للمصيف.

 واثر ذلك، أغلق العشرات من المحتجين مكتبي لإصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا، في محافظتي النجف وكربلاء فضلا عن العاصمة بغداد، احتجاجاً على القصف التركي.

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