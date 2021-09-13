واسط تمنع المرشحين من استغلال ممتلكات الدولة في الدعاية الانتخابية

شفق نيوز/ أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الاثنين، صدور توجيه من حكومة المحافظة بمنع التجاوز على الأرصفة وممتلكات الدولة خلال الحملات الانتخابية للمرشحين.

وقال المياحي لوكالة شفق نيوز "أصدرنا توجيهاً بمنع أي تجاوز على الأرصفة وأعمدة الإنارة والممتلكات التي تعود إلى الدولة لنشر الدعايات الانتخابية".

وأضاف "كما وجهنا بمنع وضع الدعايات الانتخابية على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتم تشكيل لجنة الرصد من مكتب مفوضية الانتخابات في واسط والبلدية في حال وجود خرق لهذه التوجيهات".

وتابع المياحي بالقول "هناك إلزام للمرشحين بعدم نشر اي دعاية انتخابية قد تشكل خطراً أو استغلالاً للمال العام".

ويذكر أن مكتب مفوضية الانتخابات في واسط أطلق ٣١ فريقاً لرصد المخالفات خلال الحملة الانتخابية.