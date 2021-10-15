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هل ستصبح مها الدوري أول رئيسة وزراء للعراق؟

Category: سیاسة

Date: 2021-10-15T16:36:42+0000
هل ستصبح مها الدوري أول رئيسة وزراء للعراق؟

شفق نيوز/ كشف مصدر في الهيئة السياسية للتيار الصدري، الجمعة، حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن ترشيح مها الدوري لمنصب رئيسة الوزراء.

ولم تشغل امرأة رئاسة الوزراء في العراق على الإطلاق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاخبار التي نشرت لدى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ترشيح عضو الكتلة الصدرية مها الدوري لمنصب رئيس الوزراء غير صحيحة".

وأضاف أن "الكتلة الصدرية لديها عدد من المرشحين لتولي هذا المنصب، وان الدوري ليست من ضمن المرشحين". 

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري، لوكالة شفق نيوز، عن أن أكثر المرشحين حظا بالفوز بترشيح الصدر لرئاسة الحكومة هم كل من سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والقيادي الصدري نصار الربيعي، الى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يحظى بدعم الصدر.

ووفق نتائج أولية فإن الكتلة الصدرية جاءت أولا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد برصيد ٧٣ مقعدا.

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