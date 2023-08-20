هاكان فيدان يزور بغداد وأربيل الأسبوع الجاري

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان پيشوا هورامي يوم الاحد ان وزير الخارجية التركي سيزور بغداد وأربيل خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يجري فيدان مباحثات مع المسؤولين في بغداد، وإقليم كوردستان.

وفي مارس/ آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

وعقب ذلك، قال مسؤولون عراقيون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق لبحث ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى وجود حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالمياه والاقتصاد.