هاريس: أميركا ستتخذ إجراءات فورية لتفكيك الميليشيات "الإرهابية" الموالية لإيران

شفق نيوز- بغداد

أكد القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة الأميركية في العراق، جوشوا هاريس، يوم الجمعة، أن واشنطن تتجه لاتخاذ إجراءات فورية لتفكيك ما وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران"، مشدداً على أن إشراك "الميليشيات" في الحكومة الجديدة يتعارض مع العلاقات العراقية الأميركية.

وجاء في بيان للسفارة الأميركية في العراق ورد لوكالة شفق نيوز، أن هاريس التقى بزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، للتشاور حول المصالح المشتركة المتمثلة في حماية السيادة العراقية، وهزيمة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية التي تعود بالنفع على الأمريكيين والعراقيين.

وأكد هاريس مجدداً على أن "إشراك الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في الحكومة العراقية، بأي صفة كانت، يتعارض مع شراكة أميركية-عراقية متينة".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة التأكيد بوضوح على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الميليشيات الإرهابية الخاضعة لأجندة خارجية، والتي تُهدد سيادة العراق واستقراره واقتصاده".