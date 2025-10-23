نيجيرفان بارزاني يؤكد على مرحلة ما بعد الانتخابات في تطبيق الدستور العراقي

شفق نيوز- دهوك

شدد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على أهمية مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل، خصوصاً على مستوى تطبيق الدستور العراقي.

وقال بارزاني، خلال مؤتمر انتخابي أقيم في دهوك، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذه الانتخابات تُعدّ بالغة الأهمية بالنسبة لإقليم كوردستان، لأنها تمثل خطوة أساسية نحو تطبيق الدستور".

وأضاف، أن "المرحلة التي تلي هذه الانتخابات ستكون مرحلة تنفيذ الدستور فعلياً، وهي مرحلة أهم من مرحلة كتابته نفسها، لأن الخلافات التي شهدتها العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية خلال السنوات الماضية — سواء بشأن الرواتب أو النفط أو القضايا المالية الأخرى — كانت جميعها نتيجة عدم تطبيق الدستور بشكل صحيح".

وبحسب نيجيرفان بارزاني، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الطرف القادر على قيادة هذه المرحلة المهمة، لما يمتلكه من خبرة سياسية وثقل جماهيري وموقع قيادي يمكّنه من تحقيق الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان وضمان تنفيذها ضمن الإطار الدستوري للعراق الاتحادي".