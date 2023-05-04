نيجيرفان بارزاني يجري مباحثات مع قيس الخزعلي

شفق نيوز/ تباحث كل من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في مكتب الأخير ببغداد مساء الخميس، التطورات السياسية ودعم حكومة محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان لمكتب الخزعلي، فقد جرى خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي وأهم التطورات وخصوصاً في الجانب الخدمي وضرورة التعاون لتقديم الدعم اللازم لنجاح الحكومة.

واتفق الطرفان على ضرورة إستثمار الوضع الإيجابي الحالي لإيجاد المعالجات لحل كل المشاكل المتبقية من أجل تدعيم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.

وذكر البيان أن بارزاني قدم للخزعلي تهانيه بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس حركة عصائب أهل الحق.