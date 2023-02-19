نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الايطالية الآثار في اقليم كوردستان والفرص الدراسية

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد في ميونيخ بألمانيا مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الجانبين أكدا الرغبة المشتركة في توطيد العلاقات الثنائية بين إيطاليا والعراق وإقليم كوردستان تحدثا خاصة عن توسيع مساعدة ايطاليا لاقليم كوردستان في مجال اكتشاف الآثار وتوفير فرص الدراسة لمواطني إقليم كوردستان في إيطاليا.

واكد وزير الخارجية الايطالي ان بلاده تنظر باهمية الى علاقاتها مع العراق و اقليم كوردستان و الامن و الاستقرار السياسي والاقتصادي فيهما وذلك ترغب إيطاليا في وجود فرص استثمارية ومشاريع مشتركة أكثر في العراق واقليم كوردستان.

ومن جانبه؛ اكد بارزاني رغبة اقليم كوردستان في تطوير و توسيع العلاقات والتعاون المشترك مع ايطاليا وتقديم جميع التسهيلات و الدعم للاستثمار الايطالي وعبر ايضا عن شكره لايطاليا على الدعم المساعدة التي قدمتها ايطاليا الى العراق واقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى ان العلاقات بين اربيل وبغداد واخر مستجدات الحرب ضد داعش وازمة الطاقة ومحاولات حلها في اوروبا والأوضاع في الشرق الاوسط بشكل عام كانت محاور اخرى خلال اللقاء.