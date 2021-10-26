نيجيرفان بارزاني: نسبة المشاركة القليلة بالانتخابات رسالة واضحة بعدم الرضى على العملية السياسية

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء انخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العراق لمستويات قليلة بأنه ناقوس خطر قرعه الشعب في التعبير عن عدم الرضى على القوى السياسية المتنفذة في إدارتها لملف العملية السياسية في البلاد، محذرا من اتساع حجم الرفض في الانتخابات المقبلة.

وقال الرئيس بارزاني في كلمة له خلال استضافته في ملتقى الشرق الأوسط المنعقد في مدينة اربيل، إن موضوع الانتخابات لهذه المر في العراق واذا ما قارناه بالانتخابات السابقة كانت أفضل من الناحية الفنية، وقضايا التزوير، مستدركا القول: أكيد توجد انتقادات واعتراضات على النتائج ولكن الانتخابات كانت ناجحة وقطعنا بها مرحلة مهمة وجيدة جدا.

وأردف بالقول إن "إذا نظرنا إلى نسبة المشاركة بالانتخابات كانت قليلة، وهذا ناقوس خطر ورسالة واضحة من الشعب بضرورة تحسين الأوضاع السياسية والخدمية، وهذه فرصة لنا نحن السياسيين العراقيين لكي يكون أداؤنا ملائما وجيدا إزاء الشعب".

تتمة..