نيجيرفان بارزاني: قرار محكمة باريس فرصة مهمة جدا لتعالج اربيل وبغداد مسألة النفط

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس القاضي بإيقاف الصادرات النفطية للإقليم عبر ميناء جيهان التركي بأنه "فرصة مهمة جداً" لكي تتمكن اربيل وبغداد من معالجة مسألة النفط عبر اتفاق جديد بينهما يراعي مصلحة الشعب العراقي كافة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمة له خلال مراسم إعلان إنشاء الفرقة الأولى والثانية لقوات البيشمركة، إنه "بعد تداعيات قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس نرى أن هذا القرار سوف يتيح فرصة مهمة جدا لكي تعالج اربيل وبغداد مسألة النفط"، مبينا أن هذا القرار يؤكد على الحق الدستوري لاقليم كوردستان بالملف النفطي، ويمكن ان نتوصل من خلاله لحل نكون جميعنا فيه منتصرين".

ونوه إلى أن "تشريع قانون النفط والغاز سيفعّل المادة 112، وتطبيق الاتحادية المقررة بالدستور لكي نتخلص من المركزية"، مؤكدا "نحن جزء مهم جدا من هذه الدولة، وندعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في كل خطواته، وندعم برنامجه الحكومي".

كما أشار رئيس الإقليم إلى أن السوداني "أبدى واقعية لحل المشاكل والخلافات، ونحن بدورنا ينبغي لنا أن ندعم حكومته"، مبينا أن "هناك تفاهماً كبيراً بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وبين رئيس مجلس الوزراء السوداني، وهناك تبادل زيارات للوفود بين الحكومتين، وقد حقق الوفد الكوردي خطوات كبيرة في إطار حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد".

وقال نيجيرفان بارزاني، "اليوم مسرور بارزاني في بغداد ليؤكد على وجود حل ناجح لملف النفط"، معتبرا أن "الحل العراقي هو الحل الأفضل لهذا الملف"، قائلا: وإن تم حل هذه المشكلة سوف تفتح الأبواب لحل الكثير من المشاكل الأخرى".

واختتم رئيس إقليم كوردستان كلمته بالقول "نحن مستعدون للتفاهم على اساس الدستور العراقي"، مؤكدا أن "حل مشكلة النفط وإقرار الموازنة سوف تكون بشرى مهمة وفرحة للشعب العراقي كافة".