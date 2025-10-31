إنهاء عضوية محمد حسن عطية من مجلس محافظة صلاح الدين (وثيقة)

شفق نيوز – صلاح الدين

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، إنهاء عضوية محمد حسن عطية من مجلس محافظة صلاح الدين، موضحة أن القرار صدر لعدم التزامه بشروط الترشيح.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن الإدارة الانتخابية في المفوضية، جاء القرار استناداً إلى قرار مجلس المفوضين رقم (11) للمحضر الاستثنائي المرقم (78) بتاريخ 28 أكتوبر 2025، وبإشارة إلى كتاب وزارة التربية / المديرية العامة للشؤون القانونية / قسم التحقيقات الإدارية، المتضمن التوصيات اللازمة لإنهاء العضوية المرقمة (3069) في العدد (322) بتاريخ 6 نوفمبر 2017.

وفي السياق ذاته، وجهت المفوضية كتاباً رسمياً إلى مجلس محافظة صلاح الدين للتنفيذ الفوري للقرار وإنهاء عضوية عطية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار الرقابة على التزام أعضاء المجالس المحلية بشروط الترشح والقوانين النافذة.

وأكد رئيس الإدارة الانتخابية، عامر موسى الحسيني، في توقيعه على الكتاب الرسمي، حرص المفوضية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافية عمل المجالس المحلية، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وفق القانون.