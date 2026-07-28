أنقرة: نسعى لرفع التجارة مع بغداد لـ30 مليار دولار وإطلاق مشاريع استراتيجية

شفق نيوز- أنقرة

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، يوم الثلاثاء، أن أنقرة وبغداد عازمتان على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط، مؤكداً أن تعزيز ممرات التجارة والطاقة والنقل يمثل أولوية مشتركة للجانبين.

وقال بولاط، خلال اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأتراك والعراقيين في العاصمة أنقرة، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً نحو 17 مليار دولار، مشيراً إلى أنه ارتفع إلى 24 مليار دولار خلال الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أبرزت أهمية تشغيل خط أنابيب "كركوك – جيهان" بكامل طاقته، والعمل على إنشاء خط نفطي جديد يمتد من البصرة إلى جيهان، إلى جانب تطوير مشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو بأوروبا عبر الأراضي التركية.

وأشار بولاط، إلى أن العراق يعد خامس أكبر شريك تجاري لتركيا، فيما يحتل المرتبة الثالثة بين الدول التي ينفذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عدد من المشاريع، لافتاً إلى أن الشركات التركية أنجزت أكثر من 1150 مشروعاً في العراق، بقيمة تقارب 40 مليار دولار.

وأكد أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير الممرات البرية والسككية وخطوط الطاقة من شأنه تسريع حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، معرباً عن استعداد تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي مع العراق خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، نائل أولباق، إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيوفر أرضية أفضل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معرباً عن اعتقاده بأن مرحلة إعادة الإعمار في العراق ستتسارع بعد انتهاء الحرب.

ولفت إلى أن تركيا ستواصل أداء دورها بوصفها الشريك الأكثر موثوقية للعراق، مؤكداً أن الاستثمارات لا تقل أهمية عن التجارة.

وتابع أولباق، قائلاً إن توحيد الإجراءات الجمركية بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان، وتطبيق نظام البيانات الجمركية الآلي بكفاءة في المنافذ الحدودية، من شأنه تسريع العمليات التجارية.

كما شدد على ضرورة معالجة الصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، والإسراع في إجراءات التأشيرات الإلكترونية، ومنح رجال الأعمال تأشيرات تجارية متعددة الدخول، واصفاً ذلك بأنه "أمر حيوي" لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويأتي هذا تزامناً مع وصول رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع.

والتقى الزيدي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد وصوله إلى أنقرة.

وتعليقاً على الزيارة قال الزيدي في تدوينة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز: "نرتبط مع تركيا بجوار تاريخي وجغرافي وحضاري، ومصالح مشتركة ومتنوعة".

وأضاف "ستحضر خلال زيارتنا ملفات الاستثمار والمياه وطريق التنمية، وجهود تعزيز الاستقرار في المنطقة، بجانب بحث عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية، وبما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة لشعبينا".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المحلل السياسي التركي جكوك أوغلو، لوكالة شفق نيوز، أن مشروع طريق التنمية تصدّر مباحثات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته إلى أنقرة، مؤكدة أن الأخيرة أبدت رغبتها في أن تفضي الزيارة إلى نتائج عملية في ملفات المياه والأمن والطاقة.

وتتضمن الزيارة وفق مصدر حكومي، مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الزيدي قد زار الولايات المتحدة في 14 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر نفسه، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.