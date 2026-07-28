الزيدي يرعى اجتماع الطاولة المستديرة العراقية-التركية لتعزيز التعاون الاقتصادي

شفق نيوز- أنقرة

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء، اجتماع الطاولة المستديرة العراقية-التركية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال الأتراك، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع تناول أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وتركيا، والعمل على تطويرها بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وأضاف أن الاجتماع استعرض الآليات والتسهيلات التي تبنتها الحكومة العراقية لرفع مستويات التعاون وتنمية البيئة الاستثمارية والاقتصادية، في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بالانفتاح الاقتصادي وتسهيل الإجراءات أمام حركة التجارة البينية مع تركيا.

ووصل الزيدي، في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية تتضمن مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والمياه والأمن والاستثمار، إلى جانب مناقشة ملفات النفط والطاقة، وزيادة التبادل التجاري، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق مصادر رسمية خاصة بوكالة شفق نيوز.