الزيدي الى تركيا في زيارة رسمية

شفق نيوز - بغداد

توجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، الى أنقرة في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي رفيع.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن الزيدي سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وعددا من كبار المسؤولين الاتراك، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والمياه والأمن والاستثمار، إلى جانب مناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالمنطقة.

وأضاف أن الزيارة ستشهد مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية، ومتابعة مشاريع البنى التحتية المشتركة وتطويرها، وبما يخدم مصالح البلدين الجارين.

وتتضمن الزيارة العاصمة التركية أنقرة، وفق مصدر حكومي، مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الزيدي قد زار الولايات المتحدة في 14 تموز الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر نفسه، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.