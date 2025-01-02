نائبة عن نينوى: هناك فساد بالأجهزة الأمنية واستغلال سياسي لمناصبها

شفق نيوز/ أكدت عضو مجلس النواب عن نينوى، رحيمة الجبوري، يوم الخميس، وجود شبهات فساد في الأجهزة الأمنية في المحافظة واستغلال المناصب فيها لأغراض سياسية.

وقالت الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "سبب سقوط محافظة نينوى عام 2014 هو الفساد، ورغم هذا شخصنا اليوم شبهات فساد في إحدى المديريات الأمنية".

وشددت على رفضها لما وصفته بـ"العبث بأمن محافظة نينوى"، مبينة أن "شكاوى عدة وردت تفيد بوجود مساومات من ضعاف النفوس في الأجهزة الأمنية".

وطالبت النائبة، هيئة النزاهة بـ"فتح مجالس تحقيقية في ملفات الفساد والكشف عن الذمم وتفعيل قانون (من أين لك هذا) وبدون أي تدخلات وضغوطات سياسية".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، قد كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن وجود شبهات فساد في إحدى الدوائر الأمنية في محافظة نينوى.

وقال الشمري في حينها، وهو نائب عن نينوى، إنه "خلال تواجدنا بين أهالي نينوى شخصنا وجود فساد إداري في إحدى الدوائر الأمنية في المحافظة"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ موقف رسمي ورفع تقرير مفصل إلى الجهات المعنية، وهذا دون أن يحدد الجهة الأمنية التي يشتبه في تورطها بالفساد.

وتشهد المناصب الأمنية، صراعاً سياسياً كبيراً للاستحواذ عليها، وغالبا ما تكون المناصب الأمنية الرفيعة، وخاصة على مستوى وكلاء الوزارات، وحتى المسؤولين الميدانيين، خاضعة لنظام "المحاصصة"، وتوزع حسب ثقل الكتل السياسية.